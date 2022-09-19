Старт легалайза зброї: запрацював єдиний реєстр

Навіть якщо найближчим часом відповідний закон не буде прийнятий, а до відомчих підзаконних нормативних актів не внесуть зміни, то ми запустимо Єдиний реєстр зброї в промислову експлуатацію з тим набором сервісів, які готові та можливі на цей час.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко, передає «Закон і Бізнес».

Нагадаємо, 23 лютого народні депутати ухвалили за основу проект Закону №5708 про право на цивільну вогнепальну зброю. Але в процесі його доопрацювання первинна концепція суттєво змінилася.

Чиновник повідомив, що Єдиний реєстр зброї зараз вже працює в тестовому режимі. А повноцінно запрацює вже наприкінці жовтня. Реєстр має систематизувати всі процеси використання вогнепальної зброї, аби запобігти її незаконному обігу.

«Буде удосконалено дозвільно-реєстраційну діяльність, автоматизовано процеси формування, видачі та обліку дозвільних документів на зброю та створено відповідні електронні сервіси для громадян і суб’єктів господарювання. Зокрема, функціонал Реєстру передбачає створення електронного кабінету власника зброї, через який особа може подавати заявку на придбання та зберігання зброї, проводити актуалізацію даних та здійснювати інші обов’язкові процедури», — зазначив заступник міністра.

Алгоритм із реєстрації зброї схожий із процесом реєстрації транспортного засобу та отримання водійського посвідчення.

«Аби стати власником зброї, людина має пройти навчання, скласти іспит про те, що вона розуміє конструктивні особливості зброї, правила поводження й користування нею. Потім купує одиницю зброї, що відповідно фіксується в Реєстрі. Коли стає власником зброї, то отримує певні обов’язки — своєчасно здійснити наступний відстріл, подавати на вимогу цю зброю до огляду тощо. У Реєстрі всі ці процеси показані. Нам це дає можливість ефективно здійснювати контроль за обігом зброї, а громадянину — отримувати якісні сучасні сервіси

Агентство Телевидения Новости