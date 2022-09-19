РФ втратила перевагу в повітрі над Україною. Розвідка Британії підрахувала втрати російської авіації

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Зауважується, цей сплеск втрат частково є наслідком того, що ВПС Росії йдуть на більший ризик, намагаючись забезпечити безпосередню підтримку з повітря російським наземним військам, які перебувають під тиском українських наступів.

За даними британської розвідки, ситуаційна поінформованість російських пілотів часто буває поганою. Крім того, існує реальна ймовірність того, що деякі літаки відхилилися від території противника і потрапили до більш щільних зон протиповітряної оборони, оскільки лінія фронту швидко переміщалася.

“Відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним з найбільш важливих факторів, що лежать в основі ненадійності її оперативної схеми в Україні”, – вважають у Міноборони Британії.

Агентство Телевидения Новости