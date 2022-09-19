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19 нетверезих водіїв за добу виявили харківські патрульні

19 нетверезих водіїв за добу виявили харківські патрульні

За добу з 18 по 19 вересня патрульні УПП Харківської області виявили 19 водіїв в ознаками сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

В поліції нагадали про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп’яніння:

на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;

якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;

у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

Агентство Телевидения Новости

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