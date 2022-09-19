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Відновлення залізничного сполучення на сході України триває

Відновлення залізничного сполучення на сході України триває

З 20 вересня почне курсувати приміський поїзд №6801/6802 Лозова – Бантишеве, повідомляє Укрзалізниця.

З Лозової він вирушатиме о 07:30 і прибуватиме на станцію Бантишеве о 10:00. Зі станції Бантишеве він вирушатиме о 15:45 і прибуватиме до Лозової о 18:20.

Поїзд курсуватиме щодня, крім четверга, з зупинками на станціях Близнюки, Дубове, Гаврилівка, Язикове, Барвінкове, Гусарівка та з урахуванням усіх зупинкових пунктів.

Агентство Телевидения Новости

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