Рука з синьо-жовтим браслетом: українці влаштували флешмоб, аби світ дізнався про вчинений росіянами геноцид

Після деокупації міста Ізюм у Харківській області правоохоронці виявили масові поховання мирних мешканців та українських військових. Просто посеред лісу знайшли понад 400 могил українців, яких вбивали цілими сім’ями.

На одному з фото, яке оприлюднили після ексгумації тіл, видно руку вбитого українця чи українки, на якій одягнено синьо-жовті браслети. Фото шокувало увесь світ, тож українці почали масово оприлюднювати фото з браслетами кольорів українського прапору. До трагічного тренду приєднались й іноземці, повідомляє ТСН.

«Це міг бути я», – пишуть у Твітері.

«Це міг бути будь-хто з нас. Просто тому, що ми українці», – пишуть користувачі.

Масові вбивства в Ізюмі нагадали світові, що Росія веде в Україні не просто війну за території – це справжній геноцид українців.

Вбивства у Ізюмі порівняли з бучанською різанинею. Так, зокрема, у американському Інституті вивчення війни заявили, що масові поховання і російські катівні у звільнених містах на Харківщині свідчать про те, що росіяни скоюють воєнні злочини на всіх окупованих територіях.

«Виявлення масових поховань мирних жителів і камер тортур у щойно звільненому Ізюмі підтверджують, що звірства в Бучі не були ізольованими воєнними злочинами, а мікрокосмом російських звірств на окупованих Росією територіях», – зазначили в ISW.

Агентство Телевидения Новости