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В Балаклії частково відновили газопостачання

В Балаклії частково відновили газопостачання

У суботу та неділю фахівці «Харківгазу» продовжували ремонти перебитих ворогом газопроводів в Балаклії. За останні дні вдалось виконати відновлювальні роботи на кількох вулицях міста. Наразі без газу в Балаклії залишається менше 10% клієнтів АТ «Харківгаз».

В селах Балаклійської громади триває поетапне розмінування саперами ДСНС об’єктів газової інфраструктури. Після цього газовики обстежують газорозподільну систему для її подальшого відновлення.

Так, в селі Шевелівка пошкоджені газогони були наповнені рідиною. Таким чином рашисти намагались унеможливити використання енергоресурсів мешканцями окупованих громад Харківщини.

Агентство Телевидения Новости

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