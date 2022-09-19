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Масове поховання в Ізюмі: на експертизу відправили 146 тіл, у тому числі двох дітей

Масове поховання в Ізюмі: на експертизу відправили 146 тіл, у тому числі двох дітей

Триває ексгумація тіл загиблих з місця масового поховання в Ізюмі: за цей час ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких – це цивільні особи, в тому числі двоє дітей.

У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв’язаними руками та слідами катувань. У померлих також виявлені мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення.

Усі тіла направляються на судово-медичну експертизу для остаточного з’ясування причин смерті.

«Хочу подякувати за посилену роботу нашим поліцейським, працівникам прокуратури, службовцям ДСНС, фахівцям СБУ, судмедекспертам, лікарям та усім, хто задіяний в проведенні цієї ексгумації. Окремо дякую представникам національних та міжнародних засобів масової інформації», написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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