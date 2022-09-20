Пожежа в Харкові: двоє посраждалі

Пожежа виникла близько дев’ятої вечора на вулиці Скурідіна Дача, Горів приватний двоповерховий будинок на двох власників.

На час прибуття перших рятувальних підрозділів вогонь встиг розповсюдитись на дах будинку, його другий поверх, а також охопив прибудови до нього. Загальна площа горіння складала біля 250 кв.м.

В результаті дії відкритого полум’я постраждало 2 людей. Чоловік, 1964 року народження, отримав опіки верхніх кінцівок і був госпіталізований до опікового центру. Жінка, 1959 року народження, отримала дещо легші опіки кінцівок і від госпіталізації відмовилась.

На місці події працювали 8 оперативних підрозділів ДСНС. О 22:07 рятувальникам вдалось локалізувати та на початку четвертої ранку повністю ліквідувати пожежу.

Причина її виникнення наразі з’ясовується

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