Росія за весь час повномасштабної війни так і не спромоглася досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Але боротьба далека від завершення, вважають у Міноборони США.

Президент РФ Володимир Путін планував захопити Донецьку область до 15 вересня, але Кремль зазнав чергової поразки. Натомість українські війська провели успішний контрнаступ на сході країни. Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США, повідомляється на сайті Пентагону, пише Фокус

“1 вересня президент Путін закликав до 15 вересня перевести всю Донецьку область під контроль Росії. Але сили Путіна явно не змогли досягти успіху”, — зокрема сказав чиновник.

Водночас ЗСУ змогли звільнити територію загальним розміром у два американські штати — Делавер (5,1 тис. км²) та Род-Айленд (3,1 тис. км²), наголосив він.

“Українські військові завдали значних втрат російським військам, які вторглися в країну, і ми бачимо, як Кремль все більше намагається знайти нових новобранців, щоб поповнити свої проріділі лави”, — продовжив урядовець.

Разом з тим позиції у ЗС РФ настільки хиткі, що контрнаступ ЗСУ у Харківській області змусив багатьох російських добровольців відмовлятися від участі у бойових діях.

Американський чиновник як приклад навів відео з куратором “ЧВК Вагнера” Євгеном Пригожиним, де той намагається завербувати в’язнів для війни в Україні.

“Наша інформація вказує на те, що приватна військова компанія зазнає великих втрат в Україні, особливо, що й не дивно, серед молодих та недосвідчених бійців”, — додав він.

За даними Пентагону, росіяни справді просунулися на Донбасі, але лише на кілька сотень метрів. Однак ЗС РФ як помсту продовжують атаки на українську цивільну інфраструктуру, оскільки в таких обстрілах немає жодного військового сенсу.

“Ми всі знаємо, що ця боротьба далека від завершення”, — наголосив чиновник Міноборони. Також він зазначив, що Україна має й надалі одержати підтримку Сполучених Штатів та інших партнерів, щоб продовжувати боротися за свою свободу.

Нагадаємо, 1 вересня Росія знову перенесла терміни захоплення Донбасу. Путін вирішив встановити “повний контроль над Донецькою областю” до другої половини вересня, щоби встигнути провести псевдореферендум.

Агентство Телевидения Новости