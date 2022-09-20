Водіям міського елетротранспорту повертають борги – Терехов

Частину грошей, які заборгували працівникам харківських комунальних підприємств, виплатили.

Казначейство переказало гроші, сказав у спецефірі “Суспільне Новини” 19 вересня мер Харкова Ігор Терехов.

“Те, що стосується центрального казначейства, так, сьогодні першочерговими вважаються виплати нашим військовим, тому йдуть затримки виплат, але мерія в повному обсязі сьогодні фінансує усі комунальні служби”, — сказав Ігор Терехов.

“Те, що стосується трамвайного та тролейбусного депо, було напруження, керівництво депо говорило з водіями, люди розуміють, що треба їздити. Сьогодні частину зарплат виплатили, казначейство розблокувало, буквально у п’ятницю, 16 вересня, люди отримали зарплату. Сподіваюся, що казна й надалі буде фінансувати наші комунальні підприємства”, — каже міський голова.

Агентство Телевидения Новости