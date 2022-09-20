Медвєдев сказав, коли рф має намір викоростати ядерну зброю

Про це Медведєв написав у telegram.

За його словами, після проведення псевдореферендумів та “прийняття” нових територій до складу Росії “геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру”.

“Посягання на територію Росії – злочин, вчинення якого дозволяє використовувати всі сили самозахисту. Але не менш важливо, що після внесення змін до конституції нашої держави жоден майбутній керівник Росії, жодна посадова особа не зможе повернути ці рішення назад. Саме тому цих референдумів так бояться у Києві та на Заході. Саме тому їх необхідно проводити”, – написав Медведєв.

Відомо, що псевдореферендуми, проголошені на вересень, були скасовані окупантами через наступ ЗСУ на Харківщині та Херсонщині.

Попередньо, вони відтерміновані на листопад

До речі, заяви Медвєдєва у мережі спрймають з іронією, адже стверджується що колишній презиидент рф хворий на алкоголізм, що впливає на його слова

Агентство Телевидения Новости