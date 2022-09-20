У Харкові судитимуть членів ОЗГ, які обкрадали склади та авто

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо трьох раніше судимих чоловіків за фактами крадіжок, вчинених повторно організованою групою, поєднаних з проникненням у сховище (ч.ч. 3, 5 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021 року злочинна група вчинила 9 крадіжок зі складських приміщень. Серед обвинувачених рецидивісти з Харкова 42, 36 та 35 років.

У жовтні 2021 року правоохоронці затримали «на гарячому» зловмисників після скоєння крадіжки з автомобіля, що належить поліцейському. Серед викраденого — форменний одягу працівника поліції, який у подальшому фігуранти планували використовувати у своїй злочинній діяльності.

Загальна сума збитків, заподіяних зловмисниками, сягає майже 300 000 гривень.

Наразі обвинувальний акт направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости