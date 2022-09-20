“Захоплені землі повернуть Україні”. Ердоган заявив, що Путін хоче покінчити з війною

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв’ю американському телеканалу PBS заявив, що Володимир Путін (він назвав його “дорогим другом”) нібито прагне якнайшвидше закінчити війну. Про це вони говорили у Самарканді минулого тижня на саміті ШОС.

“В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і у нас з ним відбулися дуже ґрунтовні дискусії. І він насправді продемонстрував мені, що готовий покінчити з цим якнайшвидше. Це було моє враження, тому що ситуація розвивається досить проблематично”, – заявив турецький президент, пише ВВС

На запитання, чи варто дозволити Росії залишити за собою частину території, забраної в України після початку вторгнення, Ердоган відповів: “Ні, безперечно, ні”.

“Якщо в Україні буде встановлений мир, звичайно, повернення захоплених земель стане дуже важливим. Це те, що очікується. Це те, що потрібно. Пан Путін зробив певні кроки. Ми зробили певні кроки”, – відповів президент Туреччини, не уточнюючи, які саме кроки.

“Захоплені землі повернуть Україні”, – додав він. Відповідаючи на уточнююче питання, як бути з Кримом, Ердоган нагадав, що був проти анексії з 2014 року: “Ми просили його [Путіна] повернути Крим законним власникам. […] Але відтоді, на жаль, не було зроблено жодного одного кроку вперед”.

На запитання, чи Путін визнає, що прорахувався і сильно недооцінив волю українського народу боротися за свою країну, Ердоган відповів: “Жоден лідер не захоче визнавати, що помилився. Ніхто не скаже – так, я помилився”. “Лідерам дуже важко відступати”, – вважає він.

Турецький президент при цьому наголосив: “Ніяке вторгнення не може бути виправдане”.

Реакція Кремля

При цьому Кремль вже заявив, що перспектив для дипломатичного врегулювання ситуації в Україні наразі немає.

Про це заявив “Інтерфаксу” речник президента Росії Дмитро Пєсков.

“Що стосується можливості політико-дипломатичного врегулювання ситуації. Наразі такі перспективи не проглядаються”, – сказав Пєсков.

Позиція України

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що умовою мирних переговорів з Росією є виведення військ з України.

Проте допустив, що питання Криму може бути предметом окремої розмови.

На запитання журналіста Reuters, чи в змозі Україна зрештою повернути анексований Росією Крим, Володимир Зеленський відповів: “Немає іншого шансу. Немає виходу”.

І відразу додав: “Так може статися, що Крим повертатиметься дипломатичним шляхом… Що за коло осіб обговорюватиме це питання і коли це буде, я не можу зараз сказати”.

Президент Зеленський напередодні закликав військових зберігати темп наступу після вдалої операції біля Харкова.

Агентство Телевидения Новости