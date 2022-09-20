Озимих буде достатньо для формування продовольчого запасу

В Україні триває посів озимих культур. Ріпаку вже посіяно близько 90% від запланованих площ, а це — 840 тис. га.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час пресконференції «Жнива в Україні 2022».

«Посів пшениці та ячменю тільки розпочинаєтся. Зараз в Україні переважно дощова погода, що сприятиме схожості й гарній вегетації рослин. Площі, які прогнозуються під цими культурами, достатні для формування продовольчого запасу на наступний рік», — зазначає Тарас Висоцький.

Також він додав, що цього року виробництво кукурудзи очікується в понад три рази більше за рівень споживання. Крім того, триває копання цукрових буряків.

«Ще рано говорити про валові показники, але врожайність понад 500 ц/га дає можливість моделювати виробництво цукру на рівні 1,1-1,2 млн т за внутрішнього споживання 1,150 млн т. Тобто українці будуть забезпечені вітчизняним цукром», — стверджує Тарас Висоцький.

Агентство Телевидения Новости