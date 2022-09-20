У Вовчанську затримали лесника- колаборанта

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру головному лісничому ДП «Вовчанське лісове господарство» за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, головний лісничий пішов на співпрацю з російськими військовими під час окупації м. Вовчанськ. Службовець отримав від представників РФ пропозицію на зайняття посади «директора» у незаконно створеному органі окупаційної влади – ГП «Волчанское лесное хозяйство». Зрадник здійснював підбір кадрів, які мали забезпечувати діяльність незаконного органу.

Крім того, лісничий забезпечував заготівлю деревини, яка у подальшому використовувалася військами РФ для облаштування бліндажів та фортифікаційних споруд проти ЗСУ.

19 вересня чоловіка затримано в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України.

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