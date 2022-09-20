Заступника голови облради з російським паспортом вирішили все ж відсторонити

Про це сьогодні, під час пленарного засідання чергової XII сесії Харківської обласної ради, повідомила депутатам голова обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко.

Вона зазначила, що на розгляд пленарного засідання вона був внесений проєкт рішення «Про відсторонення від роботи Мальованого Б.Ю.». Проєкт рішення був підготовлений на підставі листів від Служби безпеки України та Територіального управління Державного бюро розслідування з вимогою відсторонити Богдана Мальованого від займаної посади та обмежити його доступ до внутрішньої інформації, що циркулює в обласній раді.

«Вчора, 19 вересня, цей проєкт був розглянутий на засіданні профільної постійної комісії з питань антикорупційної та регуляторної політики, законності, боротьби зі злочинністю, регламенту та місцевого самоврядування. Комісія рекомендувала голові обласної ради вирішити питання, викладені у листах ДБР та СБУ відповідно до Регламенту Харківської обласної ради та Конституції України. Сьогодні надійшла заява від Богдана Мальованого про відсторонення його від виконання службових обов’язків. На підставі листів СБУ та ТУ ДБР, висновку постійної комісії, враховуючи заяву Богдана Мальованого, сьогодні я видала розпорядження «Про відсторонення від роботи Мальованого Б.Ю.». Надалі чекаємо результатів роботи ДБР та СБУ з цього питання», – повідомила Тетяна Єгорова-Луценко.

Під час пленарного засідання Богдан Мальований підтвердив, що дійсно написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків заступника голови обласної ради.

Цікаво, що інформація про те, що Малований має російське громадянство з’явилася ще до війни. Спецслужби звернулся з листом до облради ще на початку літа, але підчас літної сесії це питання не було розглянуто.

Богдан Мальований був обраний заступником голови обласної ради 25 листопада 2021 року.

Агентство Телевидения Новости