На деокупованій території почали видавати пенсії

19 вересня «Укрпошта» вперше після деокупації привезла жителям сіл Липці та Черкаські Тишки Харківського району пенсійні виплати.

Забезпечити населення звільнених громад Харківщини всіма виплатами, що нараховувалися протягом всього часу окупації, – одне з першочергових завдань, яке ставить начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, у Липцях протягом одного дня видали пенсії більш ніж 250 особам. Також жителям звільнених сіл виплатили одноразову допомогу від Червоного Хреста – по 1200 гривень.

«Залишилося небагато людей, більшість виїхали, але ми виплатимо все тим, хто продовжує проживати на деокупованих територіях. Усього нам спрямували 200 тисяч виплат для громадян у звільнених населених пунктах. Отримують відразу пенсії та кошти від Червоного Хреста», – прокоментував керівник Харківської дирекції «Укрпошти» Юрій Савченко.

Також він зазначив, що всі, у кого були оформлені картки, безперешкодно отримували пенсії на них.

Агентство Телевидения Новости