До пуску газу готують три громади Харківської області
«Харківгаз» міняє знищені газопроводи та обладнання на них в трьох громадах області.
Слатинська громада: відремонтовані засувки на газорозподільних мережах. Газопроводи готуються до випробування на наявність витоків газу.
Циркунівська громада: виконана заміна зруйнованих засувок на розподільних газопроводах. Заплановані зварювальні роботи з заміни зруйнованих ділянок газопроводів та ремонту перебитих рашистами мереж.
Балаклійська громада: замінено зруйнований газопровід високого тиску, який забезпечує газом село Борщівка. Заплановані ремонти газопроводів середнього тиску у громаді.
Поетапно населені пункти готуються до пуску газу.