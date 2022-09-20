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До пуску газу готують три громади Харківської області

До пуску газу готують три громади Харківської області

«Харківгаз» міняє знищені газопроводи та обладнання на них в трьох громадах області.

Слатинська громада: відремонтовані засувки на газорозподільних мережах. Газопроводи готуються до випробування на наявність витоків газу.

Циркунівська громада: виконана заміна зруйнованих засувок на розподільних газопроводах. Заплановані зварювальні роботи з заміни зруйнованих ділянок газопроводів та ремонту перебитих рашистами мереж.

Балаклійська громада: замінено зруйнований газопровід високого тиску, який забезпечує газом село Борщівка. Заплановані ремонти газопроводів середнього тиску у громаді.

Поетапно населені пункти готуються до пуску газу.

Агентство Телевидения Новости

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