Повідомлено про підозру директору підприємства, який «заробив» на ремонті школи

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору ТОВ за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році між відділом освіти Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області та ТОВ було укладено договір підряду щодо ремонтних робіт школи.

Однак підозрюваний належним чином свої службові обов’язки не виконав, заволодівши при цьому бюджетниими коштами в сумі майже 200 тис. гривень.

Так, при здійсненні робіт по капітальному ремонту школи директором ТОВ було включено до офіційних документів роботи, які не проводились. Крім того, підприємством було завищено обсяги будівельних матеріалів, які використовувались.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости