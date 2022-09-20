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Ще 50 тонн гуманітарної допомоги отримали жителі деокупованих територій Харківщини

Ще 50 тонн гуманітарної допомоги отримали жителі деокупованих територій Харківщини

У звільнені населені пункти Харківського району доставили продукти та засоби гігієни від обласного гуманітарного штабу і представництва Червоного Хреста.

Більш ніж 40 тонн гуманітарної допомоги привезли у Липці. Зараз тут мешкає близько 1000 людей. З першого дня повномасштабного вторгнення рф ця громада була окупованою.

Людям, які залишилися в селі, привезли продукти тривалого зберігання: м’ясні, рибні та овочеві консерви, макаронні вироби, чай, каву, солодощі, воду тощо. Також доставили необхідні засоби особистої гігієни та продуктові набори, що формують у Харкові.

Гуманітарний конвой також прибув у деокуповані Черкаські Тишки, де на сьогодні лишається близько 300 жителів. Загалом людям привезли близько 10 тонн продуктів і засобів гігієни.

Поставки гуманітарної допомоги на звільнені території Харківської області продовжуються щодня. На сьогодні жителям області, що тривалий час жили у російській окупації, вже відвезли понад 450 тонн продуктів та інших необхідних речей. Допомога прибула в Балаклійськіу, Ізюмську, Шевченківську, Чкаловську, Циркунівську та інші деокуповані громади.

Агентство Телевидения Новости

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