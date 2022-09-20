Очолила дільницю «Харківгазу» в Ізюмському районі – пособницю окупантів взято під варту

За даним слідства, 52-річна ізюмчанка, яка родом зі зруйнованого рашистами Маріуполя, добровільно пішла на співпрацю з російсько-окупаційними військами. Ще наприкінці квітня жінка погодилась на пропозицію ворога очолити газорозподільне підприємство, яке окупанти створили на базі захопленої Ізюмської дільниці газопостачання ПАТ «Харківгаз». Виконуючи вказівки рашистів зловмисниця організувала запуск на окупованій території газорозподільчої станції та незаконнне споживання українського газу для потреб російсько-окупаційних військ без обліку у газотранспортній системі України.

Співробітники СБУ викрили та затримали пособницю ворога під час оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківської області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури жінці повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости