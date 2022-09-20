Енергетики реконструювали високовольтну лінію у Новобаварському районі

Завершено технічне переоснащення ділянки повітряної лінії 35 кВ «Баварія – Високий – СК «Моноліт» – Мерефа» у Новобаварському районі Харкова. Про це повідомила прес-служба АТ «Харківобленерго».

У рамках реконструкції лінії було здійснено заміну опор та проводів на ділянці довжиною близько 1 км в районі селища Лідне (Новобаварський р-н). Енергетикам вдалося провести усі заходи протягом тижня.

«Виконані роботи позитивно вплинуть на якість та надійність електропостачання тисяч побутових споживачів, зокрема, тих, хто проживає в селищі Високий», – зазначили в обленерго.

Енергетична артерія «Баварія – Високий – СК «Моноліт» – Мерефа» була побудована у 1969 році та протягом останнього часу потребувала реконструкції. Загальна довжина лінії – близько 25 км.

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