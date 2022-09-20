Сегодня 15:39
Просмотров: 105
Мешканка Нікополя впізнала свого чоловіка по світлині руки з синьо-жовтими браслетами
Стало відомо, що рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі – це фрагмент тіла військового з Нікополя.
Фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – вражаючий знімок почорнілої руки із браслетом кольору українського прапору.
Мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі. Про це вона заявила в інтерв’ю газеті «Факти».
ЇЇ коханий – 36-річний боєць нашої славетної 93-ї бригади Холодний Яр Сергій Сова. У Героя залишилося двоє дітей.