Мешканка Нікополя впізнала свого чоловіка по світлині руки з синьо-жовтими браслетами

Стало відомо, що рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі – це фрагмент тіла військового з Нікополя.

Фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – вражаючий знімок почорнілої руки із браслетом кольору українського прапору.

Мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі. Про це вона заявила в інтерв’ю газеті «Факти».

ЇЇ коханий – 36-річний боєць нашої славетної 93-ї бригади Холодний Яр Сергій Сова. У Героя залишилося двоє дітей.

Агентство Телевидения Новости