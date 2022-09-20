Депутату Трухіну призначили заставу у справі про спробу підкупу поліцейського

Вищий антикорупційний суд обрав депутату від фракції «Слуга Народу» Олександру Трухіну запобіжний захід у справі про спробу підкупу поліцейського після ДТП у серпні 2021 року.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на Вищий антикорсуд.

Імені фігуранта не розголошують. За даними Громадського, ідеться про депутата Олександра Трухіна.

Йому призначили заставу в 49 620 грн. Він або людина замість нього мають внести заставу впродовж 5 днів.

Також на Трухіна наклали низку обмежень. Так, він зобов’язаний з’являтися до суду, не спілкуватися з міністром внутрішніх справ та іншими посадовцями, зокрема керівником поліції, повідомляти про зміну місця проживання.

Підозра депутату

Підозру в цій справі Трухіну оголосили лише на початку вересня 2022 року. Слідчі кажуть, що в серпні 2021 року народний депутат запропонував патрульним поліцейським хабар у 150 тисяч без уточнення грошової одиниці. За ці гроші йому мали дозволити залишити місце ДТП, яке сталося за його участю.

Після оголошення підозри Трухін попросив голову фракції «Слуга Народу» Давида Арахамію призупинити його членство у фракції на період розслідування.

Про що йдеться?

Ще 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі поблизу Києва сталася ДТП за участі Трухіна. Тоді травм зазнали шестеро людей (зокрема двоє дітей), а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Ця аварія могла не набути значного резонансу, якби не спроба її приховати: 30 серпня 2021-го стало відомо, що приблизно 30 українських медіа видалили повідомлення про ДТП за участі Трухіна, ймовірно, за гроші.

Видання «Центр новин» повідомляло, що саме депутат був за кермом Audi, яка в’їхала в автомобіль Ford. А за словами свідків, Трухін нібито мав ознаки алкогольного сп’яніння. Держбюро розслідувань 7 лютого 2022-го повідомило, що, за попередніми даними, перед аварією за кермом був не Трухін, а людина в червоному одязі.

Сам Трухін прокоментував аварію 1 вересня 2021-го: він заявляв, що лікується та сприяє розслідуванню. Його виключили з партії «Слуга Народу» після того, як 1 лютого «Українська правда» опублікувала записи з камер поліцейських, що прибули на місце ДТП.

На записах видно, як депутат переконував поліцію, що не він був за кермом, пропонував «тихенько піти» з місця ДТП та «віддячити» правоохоронцям. Трухін зокрема просив принести з автівки спортивну сумку, у якій «є 150 тисяч». Він також заявив, що поговорить з очільником МВС Денисом Монастирським.

Агентство Телевидения Новости