На Салтівці згоріли три кіоски

20 вересня о 10:41 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у кіосках за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 18.

На час прибуття перших рятувальних підрозділів вогонь встиг розповсюдитись на на три торговельних кіоски. Загальна площа горіння складала біля 80 кв. метрів.

На місці події працювали 3 оперативних підрозділів ДСНС. Об 11:14 рятувальникам вдалось локалізувати пожежу та об 11:38 повністю ліквідувати. Причина її виникнення наразі з‘ясовується. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости