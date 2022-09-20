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На Салтівці згоріли три кіоски

На Салтівці згоріли три кіоски

20 вересня о 10:41 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у кіосках за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 18.

На час прибуття перших рятувальних підрозділів вогонь встиг розповсюдитись на на три торговельних кіоски. Загальна площа горіння складала біля 80 кв. метрів.

На місці події працювали 3 оперативних підрозділів ДСНС. Об 11:14 рятувальникам вдалось локалізувати пожежу та об 11:38 повністю ліквідувати. Причина її виникнення наразі з‘ясовується. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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