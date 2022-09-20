Готувала їжу та прала окупантам одяг: в Липцях затримали колаборантку

Викрили 31-річну колаборантку з селища Липці співробітники відділу поліції № 3 ХРУП № 1 спільно з працівниками Харківської окружної прокуратури Харківської області та СБУ.

Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що з 24 лютого збройними силами російської федерації було окуповане селище Липці Харківського району. Підозрювана, перебуваючи за місцем мешкання, одразу перейшла на сторону ворога та запропонувала їм матеріальні ресурси для виконання своїх незаконних дій: жінка надавала окупантам продукти харчування, алкогольні напої, готувала їжу та прала одяг.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до 5 років.

19 вересня жінці повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости