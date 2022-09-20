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У Козачій Лопані під час виявлено дві катівн

У Козачій Лопані під час виявлено дві катівн

20 вересня прокурорами Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно з правоохоронцями проведено огляд двох підвальних приміщень у смт Козача Лопань, де російська армія катувала цивільних під час окупації. 

Катівні окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину. Російські військові насильно утримували людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю. 

Наразі встановлюється потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора. Правоохоронцями збирається доказова база для встановлення правосуддя над російськими військовими. 

Огляд проводився спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області та відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, співробітниками Дергачівського МРВ Управління СБУ в Харківській області за підтримки криміналістів з інших областей України.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости

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