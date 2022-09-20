На звільнених територіях Харківщини створять 20 військових адміністрацій, – ХОВА

Для оперативної координації відновлювальних процесів на деокупованих територіях на місцях мають бути керівники, які в найскладніші часи окупації працювали на благо українців. Про намір створити понад 20 військових адміністрацій в адмінмежах об’єднаних громад Харківщини повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. «Насамперед мова йде про громади, де є або були активні бойові дії, та деокуповані населені пункти. Розглянули кандидатів як серед чинних голів, так і тих, хто гідно зарекомендував себе протягом часу повномасштабного вторгнення.

Ці та інші нагальні питання предметно обговорили із віцепрем’єркою Іриною Верещук на засіданні Координаційного штабу. Розмінування, відновлення критичної інфраструктури, забезпечення гуманітарною допомогою та евакуаційні заходи – першочергові завдання.

Провели нараду із волонтерською спільнотою Харківщини. Дуже важливо координувати зусилля та рівномірно розподіляти допомогу, в тому числі і щодо евакуації. Вкотре дякую волонтерському руху Харківщини за активність та небайдужість».

Агентство Телевидения Новости