Протягом доби окупанти обстріляли 9 прикордонних населених пунктів на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 20 вересня. 209 доба війни.

За поточну добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

На Слобожанському напрямку окупанти обстрілюють населені пункти Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Дергачі, Фиголівка, Дворічна, Шевченкове, Куп’янськ, Кам’янка.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони уразила 12 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та одну позицію зенітного ракетного комплексу. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження по 30 об’єктах противника. Зокрема, по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 районах зосередження артилерії, а також 3 складах боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюються.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости