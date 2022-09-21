Путін і шойгу оголосили часткову мобілізацію

Президент росії володимир путін оголосив часткову мобілізацію в рф. Вона розпочнеться вже з 21 вересня.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, яке транслювали зранку 21 вересня.

За словами путіна, він підтримав пропозицію міністерства оборони. Президент обіцяє, що мобілізовані отримають такі ж гарантії, як контрактники.

За його словами, призову на військову службу підлягатимуть ті громадяни, які перебувають у запасі, й ті, хто проходив службу у збройних силах, має певні військово-облікові спеціальності та досвід. Також путін обіцяє, що мобілізовані перед відправленням до військових частин будуть проходити військовий вишкіл.

Після промови російського президента опублікували наказ про часткову мобілізацію. На цей період звільнення з військової служби можливе за віком, станом здоров’я та вироком суду про ув’язнення. Контракти на військову службу будуть діяти до закінчення часткової мобілізації.

Після путіна заяву зробив міністр оборони сергій шойгу. Він анонсував, що в межах часткової мобілізації мають призвати 300 тисяч резервістів.

Захоплення Луганщини й Донеччини

Крім того, президент рф заявив, що «цілі спецоперації» не змінилися: зокрема він запевняє, що окупанти захопили майже всю Луганщину, а бої на Донеччині тривають. Також путін похизувався захопленням деяких районів Запорізької та Херсонської областей.

Він доручив уряду та міноборони визначити правовий статус «добровольців та ополченців Донбасу»: їх хочуть прирівняти до кадрових військових рф.

Ядерний шантаж

російські війська регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС. Навіть уночі 21 вересня станцію вкотре обстріляли. путін звинувачує в атаках на ЗАЕС Україну.

Також він заявив, що це нібито росії погрожують ядерною зброєю. «Ті, хто веде ядерний шантаж проти рф, повинні пам’ятати, що роза вітрів може розвернутися в їхній бік», – сказав путін.

Натомість він погрожує, що у разі загрози територіальній цілісності росія готова «використати всі наявні в себе засоби. Це не блеф».

Псевдореферендуми

Путін заявив, що підтримає «рішення» жителів Донбасу, Херсонщини і Запорізької області про проведення незаконних «референдумів» щодо приєднання до росії.

«Ми зробимо все, щоб були безпечні умови для проведення «референдумів», рішення жителів ми підтримаємо», – сказав він.

Що ще сказав путін?

Він звинуватив західні країни в тому, що вони хочуть «послабити, роз’єднати та знищити» росію. А також звинуватив українську владу у відмові від переговорів через нібито вказівки країн Заходу.

Агентство Телевидения Новости