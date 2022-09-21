З пошкодженої російськими ракетами багатоповерхівки врятували 10 мешканців

За добу з 20 по 21 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких: 10 – на ліквідацію пожеж, у тому числі 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, 5 – на аварійно-рятувальні роботи, 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам, 3 – інші виїзди.

Вночі Холодногірський район Харкова піддався черговому удару з боку загарбницьких військ рф. Снаряди влучили у 2 житлові багатоповерхівки, залізничний вагон та 2 адміністративні будівлі.

В першому випадку зруйновано технічний поверх 10-типоверхівки, постраждала 1 людина, пожежі не трапилось.

В другому – зруйновано технічний поверх та частково сходову клітину 9-типоверхового житлового будинку. Десять мешканців опинились заблокованими в своїх квартирах і не мали змоги самостійно залишити небезпечну зону руйнацій. Рятувальники вжили всіх можливих заходів щодо їх порятунку та визволення з бетонних пасток. Було задіяно 7 одиниць техніки та близько 30 осіб особового складу ДСНС. Людей спускали з висоти за допомогою автодрабини, проводились роботи щодо деблокування завалів, розчищення шляхів евакуації. Завдяки оперативним діям надзвичайників всі люди були врятовані, постраждалих немає.

В наслідок третього влучання загорівся залізничний вагон на площі 90 кв. метрів, частково зруйновані 2 адмінбудівлі. Постраждалих немає.

Зведений загін ДСНС продовжує виконувати завдання з відновлення нормальних умов життєдіяльності на деокупованих територіях Харківщини. Аварійно-рятувальні роботи, розчищення завалів зруйнованих будівель, укріплення аварійних елементів мосту, розчищення від дерев місця встановлення понтонної переправи через р. Сіверський Донець та інші невідкладні роботи проводились у містах Балаклія та Ізюм.

25 піротехнічних розрахунків ДСНС проводили обстеження ліній електромереж, автошляхів, залізничних колій, лікарень, техніки комунальних служб, забезпечували роботи з ексгумації тіл, виконували заявки від населення про виявлення ВНП, супроводжували проведення аварійно-рятувальних робіт. Загалом виявлено та знешкоджено 695 одиниць рашистських боєприпасів, мін та вибухівок.

Агентство Телевидения Новости