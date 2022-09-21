Нічний удар по Холодногірському району: одна людина отримала поранення

Близько 2:00 ночі ворог завдав ракетних ударів по Холодногірському району Харкова. Пошкоджено дві житлові багатоповерхівки. Одна людина отримала поранення, 10 людей через руйнування сходової клітини були заблоковані у квартирах. Всіх врятували. Також від ракетних влучань часткового руйнування зазнала промислова будівля, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Крім того, вчора близько 18:00 росіяни завдали 2 ракетних удари по інфраструктурному об’єкту Чугуївського району. Без жертв та постраждалих.

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківщини прилеглі до кордонів з рф та лінією зіткнення. Найбільш постраждало селище Грушівка в Куп’янському районі. Внаслідок обстрілів цього села загинуло 2 людей, 10 отримали поранення, в тому числі 4 дітей. 1 поранена дитина – 10-річний хлопчик, в тяжкому стані.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі ще 2 поранених, в тому числі 16-річна дитина. У Чугуївському районі – 2 поранених. На лінії зіткнення завдяки успішним діям наших захисників ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі та техніці. Так, в районі Кам’янки Ізюмського району знищено одразу 10 одиниць російської техніки та щонайменше 10 окупантів.

Агентство Телевидения Новости