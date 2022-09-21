Поряд із Кам’янкою на Харківщині ЗСУ знищили 10 одиниць ворожої техніки та понад 10 окупантів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 21 вересня. 210 доба війни.

Зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За минулу добу противник завдав 8 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

На Слобожанському напрямку противник продовжує обстріли в районах населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Глибоке, Дергачі, Грушівка, Куп’янськ та Кам’янка.

За добу наші війська відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала понад 20 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та двох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один СУ-25 та чотири БпЛА противника.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневе ураження по 40 об’єктах противника. Зокрема по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по 7 складах боєприпасів. Втрати ворога уточнюються.

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