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Холодногірський район Харкова обстріляли з РСЗВ «Смерч»

Холодногірський район Харкова обстріляли з РСЗВ «Смерч»

Вночі 21 вересня російські військові обстріляли Холодногірський район Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах, 8 та 9 поверхи будинку. З-під завалів рятувальники дістали десять мешканців, повідомляє прокуратура Харківської області.

Ще один снаряд влучив біля іншої дев’ятиповерхівки, пошкоджено технічний поверх. Отримав поранення чоловік.

Також зафіксовані руйнування поблизу одного з об‘єктів інфраструктури.

Попередньо, окупанти обстріляли Харків з РСЗВ «Смерч».

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно з поліцейськими проводять огляди місць подій та вилучають уламки снарядів – чергові докази військової агресії рф проти українців.

Агентство Телевидения Новости

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