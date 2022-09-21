Реакція на заяву путіна: у росії збирають акції протесту, у світі – говорять про слабкість кремля

Після заяви президента росії володимира путіна про часткову мобілізацію в рф оголосили організацію акцій протесту в центрах міст. Українські та світові політики наголошують, що фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості кремля.

Так, російський рух «Весна», який називає себе молодіжним демократичним рухом, оголосив про збори людей на акції протесту в низці міст під назвою «Ні могилізації!», пише Громадське.

Місця проведення акції вже оголосили у містах Далекого Сходу, Сибіру та Уралу. Про акції в центральній частині росії, Москві та Петербурзі обіцяють оголосити пізніше.

«Якщо вашого міста немає у списку – виходьте на центральну площу», – закликають організатори.

Окрім того, у росії закликають долучатися до збору підписів під петицією проти мобілізації.

російський портал Baza пише, що поліцейських у Москві за тривогою збирають до 14 години. Усі співробітники повинні бути в касках, зі щитами та кийками.

Реакція України та світу

Заступник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що за 210 днів війни проти України росіяни отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство та «спецзагони для «опущених» у ПВК».

«Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору», — пише Подоляк.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що США ніколи не визнають претензій росії на нібито анексовану українську територію і продовжать підтримку України. «Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу росії», — додала вона.

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що Україні потрібен мир на її власних умовах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України: «ЄС продовжує підтримувати Україну для перемоги у війні, оскільки Україна також бореться за наш мир».

Міністр оборони Великої Британії Бен Волесс заявив, що порушення путіним його власних обіцянок не мобілізувати частину свого населення і псевдореферендуми є визнанням того, що його вторгнення зазнає невдачі.

«Він та його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано екіпірованих і погано керованих. Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні, міжнародне співтовариство єдине, а росія стає глобальним ізгоєм», – сказав Волесс.

У Латвії вже оголосили, що не видаватимуть гуманітарні та інші види віз громадянам росії, які хочуть уникнути часткової мобілізації.

Що передувало?

Президент росії володимир путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в рф. Він пообіцяв, що мобілізовані отримають такі ж гарантії, як і контрактники.

Призову підлягатимуть ті громадяни, які перебувають у запасі, й ті, хто проходив службу у збройних силах, має певні військово-облікові спеціальності та досвід. путін обіцяє, що мобілізовані перед відправленням до військових частин будуть проходити військовий вишкіл.

Міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що загалом під час часткової мобілізації в росії мають призвати 300 тисяч резервістів. Водночас росія визнає знищення лише менше ніж 6 тисяч своїх солдатів в Україні.

Під час своєї промови президент росії також пригрозив використанням ядерної зброї, заявив про підтримку «референдумів» на окупованих територіях і закликав прирівняти бойовиків на Донбасі до кадрових військових рф.

Агентство Телевидения Новости