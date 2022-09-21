Ворог б’є по Печенізькій дамбі – жителів попередили про можливе підтоплення

Мешканців смт Печеніги Харківської області попередили про можливе підтоплення будинків через удари загарбників по Печенізькій дамбі, людей поінформували, як діяти в разі цієї надзвичайної ситуації.

Відповідне звернення голови Печенізької громади Олександра Гусарова опубліковано в Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Протягом останніх діб російська армія завдала й продовжує завдавати ракетних ударів по дамбі Печенізького водосховища. Існує ймовірна загроза руйнування ворогом греблі Печенізького гідровузла. Можливе виникнення надзвичайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення територій вниз за течією», – йдеться у повідомленні.

Людям радять дослухатися до оповіщень і стежити за повідомленнями від влади. У разі оголошення тривоги жителям необхідно взяти речі першої необхідності та переміститися з певних вулиць у визначені зони.

Як повідомлялося, 20 вересня у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних Сил України поінформував, що в населеному пункті Печеніги загарбники намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, успіху не мали.

Частина Печенізької громади до вересневого контрнаступу ЗСУ перебувала в окупації, наразі села звільнено. Через селище Печеніги, починаючи з кінця травня, щотижня евакуювалися мешканці захоплених громад Харківщини. Завдяки волонтерським організаціям діяв неофіційний «зелений коридор» через Печенізьку дамбу.

Агентство Телевидения Новости