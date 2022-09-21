Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:17
Просмотров: 113

Ворог б’є по Печенізькій дамбі – жителів попередили про можливе підтоплення

Ворог б’є по Печенізькій дамбі – жителів попередили про можливе підтоплення

Мешканців смт Печеніги Харківської області попередили про можливе підтоплення будинків через удари загарбників по Печенізькій дамбі, людей поінформували, як діяти в разі цієї надзвичайної ситуації.

Відповідне звернення голови Печенізької громади Олександра Гусарова опубліковано в Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Протягом останніх діб російська армія завдала й продовжує завдавати ракетних ударів по дамбі Печенізького водосховища. Існує ймовірна загроза руйнування ворогом греблі Печенізького гідровузла. Можливе виникнення надзвичайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення територій вниз за течією», – йдеться у повідомленні.

Людям радять дослухатися до оповіщень і стежити за повідомленнями від влади. У разі оголошення тривоги жителям необхідно взяти речі першої необхідності та переміститися з певних вулиць у визначені зони.

Як повідомлялося, 20 вересня у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних Сил України поінформував, що в населеному пункті Печеніги загарбники намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, успіху не мали.

Частина Печенізької громади до вересневого контрнаступу ЗСУ перебувала в окупації, наразі села звільнено. Через селище Печеніги, починаючи з кінця травня, щотижня евакуювалися мешканці захоплених громад Харківщини. Завдяки волонтерським організаціям діяв неофіційний «зелений коридор» через Печенізьку дамбу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 