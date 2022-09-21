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Усіх пацієнтів лікарні у Стрілечій евакуйовано, – ХОВА

Усіх пацієнтів лікарні у Стрілечій евакуйовано, – ХОВА

Продовжуємо евакуацію вразливих категорій населення з небезпечних районів звільненої території Харківщини.

Зі спеціалізованого закладу у селищі Стрілеча, що розташоване в кількох кілометрах від кордону з рф та обстрілюються ворогом, успішно евакуювали усіх пацієнтів та медичний персонал.

Більше 600 пацієнтів лікарні були вивезені до Харкова, де вони продовжать лікування у спеціалізованих клініках. Також до Харкова з клініки у Стрілечій будуть вивезені ліки та продукти харчування.

Агентство Телевидения Новости

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