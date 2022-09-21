У Чугуєві відновлено електропостачання після ракетного удару

Фахівці Чугуївського району електричних мереж «Харківобленерго» відновили лінію електропередачі, яка нещодавно була пошкоджена внаслідок ракетного обстрілу Чугуєва.

Як розповіли в Чугуївському РЕМ, ворог завдав удару по мирному місту у другій половині дня. Ракета впала поблизу житлових будинків та місцевої лікарні, пошкодивши лінії електропередачі 6 кВ та 0,4 кВ. Без світла залишилися близько 3000 споживачів.

«Як завжди, ворог підступно б’є по мирному населенню та цивільній інфраструктурі. Так сталося і цього разу. Та вже наступного дня протягом семи годин енергетики відремонтували лінію, замінивши провід та зруйновані опори. Електропостачання було відновлено», – зазначили в обленерго.

У Чугуївському РЕМ повідомили, що наразі 15 населених пунктів району залишаються знеструмленими через постійні обстріли або тривалу окупацію. Після звільнення Харківської області енергетики розпочали процес повернення світла на підконтрольні території.

«Найбільша складність у цій роботі – це замінування. Ворог заклав вибухівку не тільки у лісосмугах та полях, а і безпосередньо в самих населених пунктах, що становить велику небезпеку як для місцевого населення, так і для енергетиків. Ми починаємо працювати там, де можливо, та після дозволу від піротехників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наприклад, вже розпочато відновлення електропостачання у селі Коробочкине», – зазначили у товаристві.

Агентство Телевидения Новости