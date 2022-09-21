В Холодногірському районі ліквідують наслідки нічних обстрілів

У ніч на 21 вересня Холодногірський район постраждав від ворожих обстрілів. У результаті завданих ударів зазнали руйнувань два багатоповерхових будинки.

Як повідомили в районній адміністрації, комунальні служби вже зранку почали роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів, а співробітники КП «Харківспецбуд» приступили до закриття контурів у будинках.

Тривають роботи з очищення прибудинкової та прилеглої території від уламків руйнувань.

Агентство Телевидения Новости