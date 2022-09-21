З місця масового поховання в Ізюмі вилучено тіла 263 загиблих, у тому числі двох дітей

Сліди катувань, зв’язані руки, кульові отвори, переломи, мінно-вибухові травми – поліція подовжує вилучати тіла загиблих у місті Ізюм.

Усього, станом на 20 вересня з місця масового поховання вилучено 263 тіла загиблих, у тому числі тіла 2 дітей, йдеться у повідомленні МВС.

На території лісу нараховується 450 поховань вбитих та закатованих громадян та одна братська могила військових.

Як повідомлялося раніше, у звільненому 10 вересня місті Ізюм поліцейські Харківщини отримали інформацію про місця масового поховання людей, які стали жертвами воєнних злочинів, учинених військовослужбовцями країни-агресора та утвореною в місті окупаційною владою.

Агентство Телевидения Новости