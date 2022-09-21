Знищений вагон та пошкоджені адмінбудівлі: в поліції показали наслідки нічних обстрілів

21 вересня о 01:50 військові рф здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню Холодногірського району.

Внаслідок влучання снарядів пошкоджені дві багатоповерхівки, вибиті вікна, частково відсутні стіни та дах. Одна людина поранена. 10 громадян, які через руйнування сходової клітини були заблоковані у квартирах, врятовані.

Також зруйнований об’єкт технічного обслуговування. Як повідомили в ДСНС, снаряди влучили в залізничний вагон та 2 адміністративні будівлі: сталося загоряння на площі 90 кв. метрів, адмінбудівлі частково зруйновані. Постраждалих немає.

На місця подій виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області. Поліцейські провели огляди, зібрали речові докази, задокументували злочини.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Агентство Телевидения Новости