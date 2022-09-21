У Харкові поліцейські розшукали 8-річну дитину

21 вересня до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення про те, що в Слобідському районі загубився малолітній хлопчик 2014 року народження.

Поліцейські встановили, що дитина вийшла погуляти у двір. Після сварки з матір’ю він пішов у невідомому напрямку. Телефону з собою не взяв.

На пошуки зниклого був задіяний особовий склад сектору поліцейської діяльності. В ході проведення розшукових заходів поліцейські знайшли хлопчика у батька на роботі.

Жодних протиправних дій у відношенні малолітнього скоєно не було. Поліцейські провели з батьками та дитиною профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости