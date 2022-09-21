Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:43
Просмотров: 51

У Харкові поліцейські розшукали 8-річну дитину

У Харкові поліцейські розшукали 8-річну дитину

21 вересня до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення про те, що в Слобідському районі загубився малолітній хлопчик 2014 року народження.

Поліцейські встановили, що дитина вийшла погуляти у двір. Після сварки з матір’ю він пішов у невідомому напрямку. Телефону з собою не взяв.

На пошуки зниклого був задіяний особовий склад сектору поліцейської діяльності. В ході проведення розшукових заходів поліцейські знайшли  хлопчика у батька на роботі.

Жодних протиправних дій у відношенні малолітнього скоєно не було. Поліцейські провели з батьками та дитиною профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 