Нічний обстріл Харкова та прикордонних районів: поранено 5, дитина важкому стані

Протягом минулої доби ворог продовжував терор мирного населення Харкова та Харківської області.

Вчора близько 21:30 окупанти з РСЗВ обстріляли Київський район Харкова, зруйновано 7 гаражів на території гаражного кооперативу. Сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

▪️На території області від ворожих обстрілів страждали Чугуївський, Ізюмський, Куп’янський та Харківський райони. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди. В Чугуївському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено верхній шлюз Печенізької дамби. Ситуація на об’єкті під контролем, загрози прориву дамби немає, повідомляють в ХОВА

За даними Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі поранені 5 людей, в тому числі 13-річний хлопчик. Його стан медики оцінюють як важкий. В Харківському районі 1 поранений.

Агентство Телевидения Новости