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Жертви минної війни: у Золочівській громаді 4 жертви

Жертви минної війни: у Золочівській громаді 4 жертви

Прокурори Богодухівської окружної прокуратури Харківської області продовжують фіксувати наслідки воєнних злочинів РФ на деокупованій території.

За даними слідства, 12 вересня 2022 року в деокупованому с. Макарове Золочівської об’єднаної територіальної громади четверо місцевих мешканців підірвались на бойовому припасі, який залишили по собі окупанти. Троє чоловіків загинули на місці – їм було 59, 65 і 67 років. Жінка 60 років від отриманих травм померла у лікарні через декілька днів. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України.

З метою встановлення всіх обставин 17 вересня спільно зі співробітниками відділення поліції №2 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області проведено ексгумацію трьох тіл загиблих.

Агентство Телевидения Новости

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