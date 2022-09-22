Учасники скасованого пробного ЗНО можуть повернути кошти або перерахувати їх на ЗСУ – МОН

Абітурієнти, які реєструвалися на участь у пробному ЗНО-2022, що було скасоване в Україні на тлі повномасштабної війни, вже можуть повернути кошти.

Про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки 22 вересня.

“Особам, які зареєструвалися для проходження пробного ЗНО, буде повернуто частину сплачених, але не використаних для підготовлення тестувань коштів”, – резюмували у МОН.

Розмір суми, що підлягає поверненню, буде залежати від регіону, де вступник планував складати тестування. Крім того, українці, за бажанням, можуть перерахувати повернені кошти на підтримку Збройних сил.

У МОН також надали громадянам інструкцію, як повернути гроші, сплачені за скасоване пробне ЗНО-2022:

спершу необхідно авторизуватися на спеціальному сервісі на сайті Українського або відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти за посиланням. Зокрема, вказати назву регіонального центру, якому було сплачено за послугу, логін та пароль доступу до персональної сторінки учасника пробного ЗНО;обрати, куди перерахувати кошти: на підтримку Збройних сил України чи на особистий (або іншої фізичної особи) рахунок.

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