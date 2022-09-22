ГУ ДМС Харківської області відновлює роботу повної електронної черги з 1 жовтня

В підрозділах міграційної служби міста Харкова збільшено кількість місць в електронній черзі. Ви можете записатись за цим посиланням: dmsu.gov.ua/services/online.html.

Прийом громадян проводять наступні підрозділи:Шевченківський відділ(057)705-12-07Київський відділ(057)704-13-52Московський відділ(057)710-83-59Відділ оформлення документів №3(057)340-93-10

Доступні послуги:

оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років);оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку;вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку (окрім відділу оформлення документів №3);одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, жінки з неповнолітніми дітьми і люди похилого віку приймаються без запису в електронну чергу.

Щоб отримати документи або вклеїти фото при досягненні 25- та 45-річного віку у паспорт-книжку – в електронну чергу записуватись не потрібно.

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