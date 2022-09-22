Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:37
Просмотров: 52

Розмінування на Харківщині триватиме кілька років, – ДСНС

Розмінування на Харківщині триватиме кілька років, – ДСНС

Розмінування на деокупованій Харківщині потребують близько 12 тис. км². За оцінками ДСНС, цей процес може тривати кілька років.

Про це розповів заступник голови ДСНС України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш під час брифінгу.  

За його словами, інтенсивність замінування набагато вища, ніж була в Київській області. На Харківщині виявили велику кількість протипіхотних мін.

«Вони буквально розсипані вздовж доріг. Наразі у області працює 129 піротехніків. Плануємо до жовтня збільшити їхню кількість вдвічі. Щодня прибувають нові команди, за ними закріплюється територія і вони працюють», – зазначив Роман Примуш.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 