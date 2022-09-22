Розмінування на Харківщині триватиме кілька років, – ДСНС

Розмінування на деокупованій Харківщині потребують близько 12 тис. км². За оцінками ДСНС, цей процес може тривати кілька років.

Про це розповів заступник голови ДСНС України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш під час брифінгу.

За його словами, інтенсивність замінування набагато вища, ніж була в Київській області. На Харківщині виявили велику кількість протипіхотних мін.

«Вони буквально розсипані вздовж доріг. Наразі у області працює 129 піротехніків. Плануємо до жовтня збільшити їхню кількість вдвічі. Щодня прибувають нові команди, за ними закріплюється територія і вони працюють», – зазначив Роман Примуш.

Агентство Телевидения Новости