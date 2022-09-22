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Салтівку обстріляли іноземними ракетами

Салтівку обстріляли іноземними ракетами

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

21 вересня близько 21:30 години окупанти обстріляли Київський район м. Харкова.

Снаряд влучив у гаражний кооператив, який раніше вже зазнавав обстрілів з боку російської армії. Внаслідок обстрілу відбулось займання площею майже 200 кв. м: повністю зруйновано 10 гаражів, пошкоджено автомобіль.

Правоохоронці виявили та вилучили металеві уламки від ракетного пристрою, які будуть направлені для відповідних експертних досліджень.

На місці нічного обстрілу в Харкові знайдено уламки ракети з іноземним маркуванням, фахівці раніше з таким не стикалися.

Слідчі працюють на місці, встановлюють усі деталі події, повідомив голова слідчого управління ГУМВСУ Сергій Болвінов.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.

Агентство Телевидения Новости

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