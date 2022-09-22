Куп‘янськ після окупації: ЗС РФ скидували авіабомби на житлові масиви

Після деокупації Харківщини правоохоронці щоденно фіксують воєнні злочини, вчинені російської армією.

22 вересня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно з поліцейськими під час огляду міста виявили парашутовані битонобійні авіабомби ФАБ-500. Вага бойового заряду однієї бомби сягає півтони, довжина — понад 2 метри. Серед всіх місць, де впали ФАБ-500, — житлові масиви. Окупанти скидували бомби прямо на будинки.

Весь світ бачить правду: Росія воює з мирними мешканцями. Країна-агресор порушує закони та звичаї війни, нехтуючи всіма нормами міжнародного права.

Огляд проводився спільно з слідчими Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости