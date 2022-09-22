Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:06
Просмотров: 87

Куп‘янськ після окупації: ЗС РФ скидували авіабомби на житлові масиви

Куп‘янськ після окупації: ЗС РФ скидували авіабомби на житлові масиви

Після деокупації Харківщини правоохоронці щоденно фіксують воєнні злочини, вчинені російської армією.

22 вересня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно з поліцейськими під час огляду міста виявили парашутовані битонобійні авіабомби ФАБ-500. Вага бойового заряду однієї бомби сягає півтони, довжина — понад 2 метри. Серед всіх місць, де впали ФАБ-500, — житлові масиви. Окупанти скидували бомби прямо на будинки.

Весь світ бачить правду: Росія воює з мирними мешканцями. Країна-агресор порушує закони та звичаї війни, нехтуючи всіма нормами міжнародного права.

Огляд проводився спільно з слідчими Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 