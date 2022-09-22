Українці відчуватимуть дефіцит продуктів першої необхідності

За оцінками аналітиків Української зернової асоціації, цього року аграрії зберуть трохи більше 64 млн. тонн зернових та олійних. Це значно менше, ніж торік, однак в рази перевищує внутрішні потреби України. Водночас, на думку економістів, значна частина населення так чи інакше відчуватиме дефіцит продуктів харчування першої необхідності, оскільки банально не зможе їх придбати. Одна із серйозних причин – інфляція. За даними Національного банку, до кінця цього року інфляція в Україні прискориться та сягне 31%. Як наслідок, номінальні зарплати скоротяться на 12%, а в реальному вимірі, тобто з вирахуванням інфляції, на 27%. Ситуацію погіршує високий рівень безробіття, а також скорочення зарплат на багатьох державних та приватних підприємствах.

Слід очікувати також на подальше подорожчання основних продуктів, які з початком війни і так зросли в ціні. Взяти той самий хліб. За словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, найближчі місяці зміни ціни на хліб поки що не буде через низьку закупівельну вартість зерна – удвічі нижчу за минулорічну якщо порівнювати кінець серпня. При цьому тенденції цінової політики на внутрішньому ринку варіюватимуться залежно від цін на зовнішніх ринках, відповідно подорожчання, на його думку, очікується вже до кінця року.

«Думаю, кінець листопада – початок грудня ціна на пшеницю на внутрішньому ринку буде набагато вищою, порівняно з сьогоднішньою. Виходячи з цього, плюс подорожчання енергоносіїв на випічку хліба, з грудня-початку січня можливе зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби до 20 – 25%», – розповів він

Окремо варто зупинитися на м’ясі, а саме на свинині, вартість якої, за даними виконавчого директора Асоціації «М’ясної галузі» Миколи Бабенка, з другого кварталу в Україні та світі зросла на 50%. Цікаво, що в нашій державі подорожчання відбулося на тлі здешевлення кормів. За словами Бабенка, українці споживали м’яса більше, ніж країна його виробляє. У результаті подорожчання імпорту, девальвації гривні на 25% та повернення мита та ПДВ на імпортні товари, що були скасовані на початку війни, спричинили зростання цін на свинину. До цього потрібно додати гострий дефіцит племінного поголів’я, яке також необхідно імпортувати.

Агентство Телевидения Новости